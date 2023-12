Altre News in Rete:

Allegri vola basso ma la classifica dice altro. La Juve ha il ritmo da scudetto

I bianconeri si prendono la rivincita sul Napoli, che nella scorsa stagione riuscirono a battare la Juve sia all'andata sia al ritorno. Da Torino il commento di Filippo ...

Allegri vola basso ma la classifica dice altro. La Juve ha il ritmo da scudetto La Gazzetta dello Sport

Gatti è ancora decisivo, la Juve batte pure il Napoli e vola al comando della Serie A Fanpage.it

Ancora 1-0, la Juve batte il Napoli e sorpassa l’Inter: decide sempre Gatti

La Juventus batte 1-0 il Napoli e vola al primo posto in classifica in attesa di Inter-Udinese. Un'altra vittoria di cortomuso e con il risultato di 1-0 per Allegri, dopo Monza è ancora ...

Gatti è ancora decisivo, la Juve batte pure il Napoli e vola al comando della Serie A

La Juventus batte il Napoli 1-0 e torna al comando della Serie A, in attesa di Inter-Udinese. La classica vittoria della Juve che nel primo tempo soffre un po', viene graziata da Kvaratskhelia ma ...