Allegri festeggia nello spogliatoio | la reazione dopo Juventus-Napoli | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Lacontinua a confermarsi una grande protagonista del campionato di Serie A. Il big match della 15ª giornata contro ilsi è concluso sul punteggio di 1-0 con un gol di testa nel secondo tempo del difensore Gatti. I bianconeri tornano in vetta alla classifica, in attesa della partita dell’Inter contro l’Udinese. Uno dei protagonisti è sicuramente Massimiliano, in grado di compattare il gruppouna serie di vicende delicate fuori dal campo e di conquistare il massimo risultato possibile. Al termine della partita il tecnico è entratoe ha salutato e ringraziato tutti i calciatori per la prestazione. Bravi ragazzi ??#Juvepic.twitter.com/V5bEEr83Hk —FC (@fc) December 8, ...