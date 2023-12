Allegri a DAZN | “Ottimo risultato | abbiamo messo il Napoli a -12”

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, è intervenuto ai microfoni dial termine della sfida della 15esima giornata con il. La Juventus conquista una preziosa vittoria contro il, ritornando così in vetta alla classifica e mettendo pressione sull’Inter, attesa in campo sabato sera contro l’Udinese. Numerose occasioni soprattutto nel primo tempo. Tra i momenti salienti, spiccano le opportunità create da Vlahovic, Kvara e Di Lorenzo, il quale è stato fermato da un autentico miracolo di Szczesny. Il momento decisivo del match si è verificato nella ripresa, quando Gatti ha segnato il gol che ha garantito la vittoria alla Juventus, sfruttando un assist magistrale di Cambiaso. Con questa vittoria, la squadra disi posiziona al comando della classifica con 36 punti, con otto ...

