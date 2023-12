Alla Lazio non basta l’ex Zaccagni | il Verona pareggia in 10 uomini

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Finisce 1-1apre i giochi nella ripresa, ma i biancocelesti si fanno raggiungere a metà secondo tempo. Resistenza scaligera in 10. NON? Al Bentegodi va in scena, primo match del sabato di Serie A. Alle 18 Atalanta-Milan e alle 20.45 Inter-Udinese. I biancocelesti nel prossimo turno incontreranno proprio la squadra di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico di Roma. Match tattico nel primo tempo con lache la sblocca al 23? grazie al gol deldi Mattia, su suggerimento di Felipe Anderson. È praticamente l’unica occasione del primo tempo, se non per un colpo di testa di Gila fuori nel finale. Nella ripresa, la partita si accende di più. ...