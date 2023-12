Al cinema per “Comandante” con le divise naziste | è bufera

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 dicembre 2023) È scoppiato un caso a Spilimbergo in seguito alla proiezione del film “” diretto da Edoardo De Angelis e con Pierfrancesco Favino come attore principale. Un gruppo di figuranti si è presentato alla proiezione organizzata dall’associazione “Il circolo” indossando. “Abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d’arma e alcuni amici in uniforme storica”. così si sono giustificati i cinque. Non si è però trattato di cittadini comuni, ma di esponenti locali di Fratelli d’Italia tra loro Bruno Cinque, che ha postato lo scatto sui social. “Questa sera durante la proiezione del film “” abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d’arma e alcuni amici che fanno parte di un gruppo storico” a corredo dello ...