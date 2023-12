Ajax | tre puntini dietro la maglia al posto del nome | l’iniziativa contro lo Sparta Rotterdam

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’è in grandissima ripresa e si candida ad una stagione da grandissimo protagonista nel campionato olandese. L’avvio di stagione difficilissimo è un lontano ricordo e la squadra è reduce da una serie di risultati utili e tre vittorie consecutive. La classifica è interessante e il sestoapre scenari importanti. Si avvicina la partitaloe a tenere banco è anche un’iniziativa. L’indosserà unaspeciale, senza nomi e con tresulle spalle dei calciatori. Il motivo? E’ una protestal’odio nei confronti dei calciatori. I trerappresentano l’icona del menu sui social per segnalare i messaggi di incitamento all’odio.

