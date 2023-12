AI Act | vincono i vigilanti La telecronaca di Marco Bani

Leggi su formiche

(Di sabato 9 dicembre 2023) È finita! In uno stadio virtuale si sono affrontate due squadre: i “” contro i “Libertari”. La partita aveva come premio in palio la definizione dell’AI Act, il più ambizioso quadro di regolamentazione dell’intelligenza artificiale al mondo. Ma attenzione, non è solo una questione di regole e norme, ma una vera e propria competizione tattica per il potere tecnologico. Scendono in campo i campioni americani Poteva essere una partita noiosa, con la squadra Europa compatta con tutti i suoi giocatori a chiudere facilmente la partita della regolamentazione. Ma la partita si è accesa quando dagli Stati Uniti scendono in campo i campioni come ChatGPT, Bard, Anthropic, nuovi giocatori che cambiano le regole del gioco utilizzando modelli fondazionali: grandi modelli di intelligenza artificiale che sono stati addestrati su enormi set di dati vari (testo, immagini, ecc.) ...