Agrigento | A Realmonte albero Natale realizzato dal gruppo delle ' uncinettaie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Palermo, 9 dic. (Adnkronos) - La gremita piazza Umberto I a Relamonte, ieri sera, ha partecipato alla festa di accensione dell'dia crochet,dal”, coordinate da Silvana Burgio, autrici in questa edizione del,anche del Presepe all'uncinetto, collocato nella villetta comunale. Per la grande festa si sono esibiti in concerto gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Garibaldi “di, guidati dai docenti Stefano Tesè e Paolo Salemi. "Unfestoso, ma sottotono, per la prematura dipartita del Presidente del Consiglio comunale, Felice Vaccaro,venuto a mancare il mese scorso - si legge in una nota - Una novità caratterizza il2023, l'imprenditore Pietro ...