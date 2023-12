AEW Rampage 08 12 23 Risultati

(Di sabato 9 dicembre 2023) Questa notte TNT (e FITE) ha trasmesso l’episodio numero 26 di AEW. L’evento, è stato registrato in Canada dopo la messa in onda di AEW Dynamite. Orange Cassidy ha sconfitto Angelico difendendo il titolo Internazione AEW. Abadon ha sconfitto Trish Adora. Al termine del match Abadon è stata poi provocata da Julia Hart che le ha mostrato la cintura TBS prima di sparire nelle ombre. Powerhouse Hobbs e Konosuke Takeshita hanno sconfitto Christopher Daniels e Matt Sydal. Nel main event, Bryan Danielson ha sconfitto Daniel Garcia in un match valevole per l’ AEW Continental Classic. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

