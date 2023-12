AEW Continental Classic | La classifica aggiornata dopo il match tra Bryan Danielson e Daniel Garcia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Questa notte su FITE è andato in scena a Rampage undella Blue League deltra. Ad avere la meglio è statoche ha steso l’avversario con una Crossface che l’ha portato allo svenimento. Con questa vittoria l’ex campione WWE volta in testa a pari merito con Brody King.resta fermo a zero punti ed è a un passo dall’eliminazione. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

