Adotta cani anziani | torna la campagna natalizia di LNDC Animal Protection

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ogni giorno, i volontarisi prendono cura di migliaia di, dai 10 anni in su.che spesso non hanno mai conosciuto il calore di una casa, o che sono stati ceduti perché il loro compagno di vita non c’è più o non può più prendersi cura di loro. Roma, maltrattamenti suglii: cane anziano gettato tra i rifiuti PerchéreAltre volte tantivengono recuperati dalla strada perché persone senza cuore decidono di liberarsene proprio a causa della loro età avanzata o perché, con il passare del tempo, può insorgere qualche acciacco o malattia che necessita di cure di cui non vogliono farsi carico. Ognuno di questi ...