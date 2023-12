Accordo Ue su una legge sull’intelligenza artificiale Von der Leyen | “Storico” Amnesty | “Non vieta la sorveglianza pubblica di massa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo un negoziato fiume di oltre 36 ore, le istituzioni Ue hanno raggiunto venerdì sera unsull’AI Act, laeuropea. Si tratta del primo quadro normativo sui sistemi di intelligenzanel mondo. Obiettivo della normativa è garantire che l’IA protegga i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale, stimolando al tempo stesso l’innovazione e rendendo in teoria l’Europa leader nel settore esploso con la diffusione di chatbot come ChatGPT. Il dossier è centrale anche per il governo di Giorgia Meloni: l’IA sarà uno dei temi del G7 a presidenza italiana. Ma il via libera è arrivato al prezzo di compromessi al ribasso su aspetti cruciali come l’utilizzo di tecnologie per il riconoscimento facciale a distanza da ...