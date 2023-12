“Abbiamo dominato” | Mazzarri non ci sta | ribatte la risposta in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Terza sconfitta di fila per il Napoli dopo il confronto con la Juventus, con i campioni d’Italia sempre più distanti dalla vetta. Non basta ancora una volta un ottimo Napoli, in grado soprattutto nella prima frazione di collezionare palle goal, di cui due clamorose con Kvaratskhelia e Di Lorenzo, al termine dei novanta minuti dell’Allianz Stadium, i campioni d’Italia escono ancora una volta dal rettangolo di gioco con le ossa rotte. Un’unica disattenzione, è stata quella su Gatti a condannare gli azzurri, incapaci di tenere l’ex Frosinone sull’ottimo cross messo sul secondo palo da Cambiaso, ex obiettivo azzurro, che già nel primo tempo si era reso protagonista di una giocata simile.: “Resto fiducioso, possiamo fare un filotto” Intervistato ai microfoni di DAZN, il tecnico del Napoli, Walter, ha rilasciato alcune dichiarazioni, non ...