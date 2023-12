“A Verissimo per guadagnare due euro” | aspra critica degli hater a Peparini e Muller | lui replica

Altre News in Rete:

Verissimo Anticipazioni, in studio Ida Platano e Mujgan di Terra Amara

...e domenica 10 dicembre 2023 Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale...

Verissimo, gli ospiti di sabato 9 e domenica 10 dicembre: da Bianca Berlinguer a Martina Colombari passando pe ilmessaggero.it

Andreas Müller e Veronica Peparini criticati per l'ospitata a Verissimo Isa e Chia

Successo al Comunale per la grande lirica. Sassari omaggia l’intramontabile “Nabucco”

Sassari. La risposta entusiastica del pubblico del Comunale ha decretato il successo anche dell’ultima produzione del de Carolis che, dopo una stagione costellata di novità e ottimi riscontri di pubbl ...

Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: gli ospiti di oggi e domani

Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa ... Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In Stando a quanto rivela TvBlog, Mara Venier nel suo Domenica In, in programma per domenica 10 dicembre su Rai Uno ...