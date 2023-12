A Torino caricano anche alla stazione Tre studenti feriti

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ieri pomeriggio gli attivisti dell’assemblea No Tav disi erano dati appuntamento davantiPorta Nuova di. Dopo un flashmob hanno provato a partire per la Val first appeared on il manifesto.

Altre News in Rete:

Torino, solito copione a sinistra: scontri con la polizia Prima picchia, poi piange

... si legge in una nota del Coordinamento antifascistaguidato dall'ex magistrato Livio Pepino. 'È la seconda volta in due mesi che le forze dell'ordinestudenti e studentesse senza ...

Torino, il video degli scontri al campus Einaudi: la polizia carica gli studenti che volevano impedire il… Il Fatto Quotidiano

Presidio del Fuan in Università a Torino, la polizia carica gli antifascisti Repubblica TV

Torino, tensioni tra No Tav e polizia alla stazione di Porta Nuova. Gli attivisti: “Cariche violente, grave gesto di repressione”

Tensioni, nella tarda mattinata, alla stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino, dove si è radunata una settantina di attivisti e simpatizzanti No Tav in partenza per la Valle di Susa, dove oggi ...

Trenitalia cancella il treno per Susa, i NoTav cambiano binario ma vengono respinti dalla polizia

TORINO - Disordini questa mattina a Porta Nuova: un treno per Susa è stato soppresso (per ragioni ancora da chiarire) e gli attivisti No Tav sono stati ...