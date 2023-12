A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa | numero di pettorale | programma | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo l’impressionante successo di ieri in Super-G,vuole confermarsi anche nella sua specialità preferita e si appresta ad affrontare con il ruolo di favorita lalibera di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca è in gran forma e può sicuramente puntare alla vittoria nella seconda competizione del weekend sulla “Corviglia”. In attesa di disputare domani un altro Super-G, la campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 vuole cominciare al meglio la stagione inper raccogliere il maggiorpossibile di punti in ottica Coppa di specialità e magari anche per mettere pressione alle big in lizza per la Sfera di Cristallo generale, nonostante l’handicap delle cancellazioni causa maltempo. Di ...