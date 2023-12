A Caronno 100 famiglie non riescono a pagare l’affitto | stanziati 54mila euro

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 9 dicembre 2023) Specchio di una realtà sempre più diffusa,Pertusella si trova ad affrontare un’impennata di nuovi poveri, diindigenti che non arrivano a fine mese e nonpiù a. Sono così statiin più come fondo comunale per gli affitti, visto che il Governo ha tagliato i contributi ...