75 anni dalla Dichiarazione Universale del Diritti Umani Brunetta | Inclusione e Parità | dal Cnel azioni concrete

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Il 10 dicembre ricorre il 75ºversario delladei, il testo con cui l’Assemblea generale delle NUnite ha posto le fondamenta dei nostri valori. Come istituzioni abbiamo il dovere di realizzareaffinché il pieno rispetto deisia davvero assicurato a tutti, a partire dai soggetti socialmente ed economicamente più fragili, promuovendo ogni giorno princìpi di inclusività e pari opportunità. Ila tal proposito ha in cantiere diverse iniziative, come l’istituendo Osservatorio per l’e l’accessibilità, che avrà l’obiettivo di formulare proposte a favore dei cittadini a maggiore rischio di ...