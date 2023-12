44mila donne hanno lasciato il lavoro in Italia solo perché sono mamme

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023) C’è chi si nasconde dietro le favole dei luoghi comuni, ignorando il fatto che però questi nascono da realtà tutt’altro che confortanti. È il caso del gender gap, che per quanto qualcuno sostenga che leoggi abbiano gli stessi diritti degli uomini, mostra con prepotenza uno scenario che tarpa le ali, e anche la libertà, all’universo femminile. Certo le cosecambiate, e come dimostra il periodo storico che stiamo vivendo stiamo raccogliendo i frutti di secoli di incessanti battaglie condotte proprio dalle. Eppure non è abbastanza, non quando parliamo die di soldi, non quando parliamo degli impegni domestici e familiari che, per quanto si dica il contrario, gravano ancora troppo sulle. E non lo confermanole esperienze di chi, per diventare genitore, ...