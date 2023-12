365 giorni con Maria | 9 dicembre In pellegrinaggio a Medjugorje | gli appare la Madonna

(Di sabato 9 dicembre 2023)a un ex ufficiale comunista in quella che oggi è la meta dicon il più alto numero di presenze:. Lascia all’uomo un messaggio particolare e lo invita a restaurare un luogo abbandonato e saccheggiato. Presentandosi come la Regina della Pace, invita a rinnovare lì la preghiera: “Ritrovate qui il mio cuore L'articolo proviene da La Luce di

Altre News in Rete:

Roma, Smalling è sempre più un caso: i numeri sono impietosi - Top News

I numeri in questo momento sono impietosi: da quando è cominciata la sua avventura romana nel 2019 i suoidi indisponibilità sono stati, praticamente un anno intero. A fronte di 146 ...

Pesaro Capitale della Cultura. Pronti 329 eventi in 365 giorni. Si va da Mattarella a Bonolis il Resto del Carlino

BOT, titoli in offerta per 7.500 milioni nell'asta del 12 dicembre Borse.it

Concerto di Natale a Rebbio per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth: un aiuto per loro

Una nuova iniziativa per supportare la struttura di via don Guanella: un pasto caldo ogni giorno per chi è in difficoltà. In media 190 al giorno, ...

The Game Awards 2023, stanotte il grande evento dedicato ai videogiochi: orario e lista dei giochi presenti

È la notte dei The Game Awards, la cerimonia annuale che premia i migliori videogiochi pubblicati negli ultimi 365 giorni e che punta i riflettori sul futuro dell'industria, svelando alcuni dei titoli ...