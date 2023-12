? LIVE! Atalanta-Milan 0-0 | inizia la partita

(Di sabato 9 dicembre 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-3): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Del Lungo, Zortea, Holm, Adopo, Mendicino, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Muriel, Cissé.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli A disp. Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Bennacer, Adli, Krunic, Pobega, Romero, Traoré, Jovic. Arbitro: La Penna Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.

Altre News in Rete:

DIRETTA Serie A, Atalanta - Milan: le formazioni ufficiali

Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Milanin tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI- MILANATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Musso; Scalvini, Djimsiti, De Roon; ...

LIVE ATALANTA U23-PADOVA 0-1 (29' Varas) Padova Sport

Diretta Atalanta-Milan ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni Corriere dello Sport

LIVE TJ - JUVENTUS NG - PINETO 1-0 - La Juventus difende il vantaggio

74' - Ammonito Salifou - Giallo per il centrocampista della Juventus per un fallo sul solito Volpicelli. 73' - Cambio per il Pineto - Esce Baggi ed entra Njambe. 72' - ...

LIVE! Atalanta-Milan 0-0, torna Giroud, Theo Hernandez centrale: diretta aggiornamenti in tempo reale

Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Atalanta - Milan live su 09/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.