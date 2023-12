Zielinski | il colpo alla coscia rimediato con il Real lo ha penalizzato con l’Inter

Altre News in Rete:

Storia epica e ribelle dei calzettoni abbassati

... grandi numeri dieci come Rui Costa, Totti e Baggio " e un po', forse, per ild'occhio, per ... con un che di romantico, di giocatori come Candreva,, Vlasic. E perché no, pure Éderson e ...

JUVE. CON IL NAPOLI UN CONTO IN SOSPESO E IL COLPO DI MERCATO ARRIVA DA LI ED E’ SOSTENIBILE Tutto Juve

L'Inter pronta al colpo Zielinski per l'estate: Marotta e Ausilio lavorano all'affare TUTTO mercato WEB

Retroscena Zielinski: con l'Inter sentiva ancora dolore, il motivo

A centrocampo, la seconda novità rispetto alla sfida con i nerazzurri: di nuovo Zielinski dal 1’ con Anguissa e Lobotka. Con l’Inter accusava ancora gli effetti del colpo alla coscia rimediato con il ...

JUVE. CON IL NAPOLI UN CONTO IN SOSPESO E IL COLPO DI MERCATO ARRIVA DA LI ED E’ SOSTENIBILE

Non è e non sarà mai una gara normale quella tra Juventus e Napoli, una rivalità che per i partenopei vale tantissimo, anche se nelle ultime stagioni le due formazioni non ...