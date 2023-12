Zeppole bollite Napoletane | la ricetta immancabile a Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le, dalle mie parti, sono conosciute come scauratielli e appartengono alle ricette tradizionali del Cilento. Vi ricordate il film “Benvenuti al Sud” e quel meraviglioso paese abbarbicato sulla costa? Catellabate è la patria stessa di questa, oltre che essere una meravigliosa cornice cinematografica! Pare che sia approdata qui ai tempi della conquista degli antichi Greci, intorno al VII-VI secolo a.C., quando fu fondata Paestum. A ben guardare, infatti, la loro forma è proprio quella di due lettere dell’alfabeto greco, ?, alfa e ?, omega, la prima e l’ultima. Sono un piatto povero, tradizionalmente si consumano in famiglia la notte del 24 dicembre. Anche questa usanza ha origini antiche. Pare che discenda dalla tradizione di ringraziare gli dei per la vittoria della luce sulla notte, il giorno successivo al ...