XFactor 2023 | la calabrese Sarafine è la vincitrice | forse l' ultima Si chiude l' edizione del talent più trash e con meno musica di sempre

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sara Sorrenti, 34 anni,di Vibo Valentia trapiantata a Bruxelles, in arte, ha meritatamente vinto l'dil'in assoluto per la versione italiana delinventato da Simon Cowell, che ha decisamente toccato il suo punto più basso. Poi ci ha scavato sotto ed è sprofondata ancora di più. E infine ha ricoperto tutto dicome non mai, con...