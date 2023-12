X Factor | Sarafine stravince l’edizione 2023

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Alla fine ha vinto. Neldelle polemiche alla fine ha vinto la musica. Una finalissima intensissima dove l’arte ha fatto da protagonista., di origini calabresi ma residente a Bruxelles, ha lasciato il suo lavoro di assistente amministrativa per dedicarsi alla musica. Unisce musica elettronica e leggera, cantando in italiano e inglese. Durante il programma, ha interpretato “No Diggity” di Backstreet feat. Dr. Dre e ha presentato l’inedito “Malati di gioia”. Gli altri finalisti di XItaliasono stati Maria Tomba,, Il Solito Dandy e Stunt Pilots, ognuno con le proprie caratteristiche e stili musicali distintivi. Maria Tomba, originaria di Verona e studentessa a Milano, è nota per la sua personalità espansiva e per i suoi outfit ...