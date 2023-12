X Factor | Morgan | «Sarafine la volevo con me | mi hanno detto che doveva averla Fedez»

Altre News in Rete:

X Factor, alla fine vince Sarafine. Ma il format è ormai maturo

Se non altro, quest'anno, l'affaireha movimentato un po' il racconto. Per tutto il resto, sapete come la pensiamo: la vera vincitrice si chiama Anna Castiglia. L'articolo X, alla fine ...

X Factor 2023: vince Sarafine (e Dargen manda un messaggio a Morgan) Vanity Fair Italia

«Morgan ha colpito Francesca Michielin con un paravento a X Factor». Il cantante risponde all'accusa ilgazzettino.it

X Factor, Dargen provoca Morgan in finale: «Ciao amico mio». Gelo di Ambra e Fedez. L'ex giudice li snobba dalla Scala

Fiorello aveva detto che Morgan sarebbe stato presente alla finale di X Factor. Non è stato così, ma ci ha pensato Dargen D'Amico a portarlo per l'ultima volta sul palco. Almeno, figuratamente. A ...

Morgan, niente finale di X Factor va alla prima della Scala: «A livello umano è stato tremendo»

Licenziato dalla giuria di X Factor, questa sera Morgan ha scelto di non guardare la finale del talent di Sky. O forse lo sbircierà accendendo la tv quando torna a casa. Il cantautore ...