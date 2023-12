X Factor | la vincitrice Sarafine | «Quel giorno che ho mollato il lavoro per la musica»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel day after del trionfo, l'artista calabrese ripercorre la sua vita: «Ero in azienda, in Lussemburgo, ad occuparmi di fiscalità internazionale. Mi chiedevo cosa ci facessi lì. Così hoile ho investito sulla mia passione. Non è vero che a trent’anni bisogna già sapere cosa si è»