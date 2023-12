X Factor 2023 | SARAFINE è la vincitrice | gli Stunt Pilots sono secondi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si è conclusa da pochissimo la 33esima edizione di Xarrivati in finale Maria Tomba, Il Solito Dandy, gli. Quest'ultima ha vinto lo show Sky Original prodotto da Fremantle, seguita dagli

Sarafine è la vincitrice di X( LO SPECIALE - RIVIVI LA DIRETTA DELLA FINALE ). La produttrice e cantante della squadra di Fedez si è imposta su tutta la concorrenza, a partire dagli Stunt Pilots (team Dargen), ...

La vincitrice dell’edizione italiana 2023 di X Factor è la calabrese Sarafine. 34 anni, di Vibo Valentia, poi trasferitasi a Bruxelles e che per il suo sogno di vivere di musica ha lasciato il suo ...