X Factor 2023 | le pagelle della Finale | trionfa a sorpresa Sarafine 9 | ma scarseggiano grandi emozioni

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione In occasionedi Xabbiamo fatto un esperimento che in qualche modo ci ha svegliato dal torpore e dal rischio di assuefazione: abbiamo guardato la trasmissione con persone che non avevano idea di chi fossero i concorrenti. Spoiler: il risultato non è stato un tripudio di applausi, e questo ci ha fatto osservare il tutto con un occhio un po’ diverso, più distaccato. Se è indubbio che i quattro finalisti rappresentino il meglio di questa edizione, infatti, è pur vero che il livello non si può definire eccellente. Soprattutto, ...