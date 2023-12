X Factor 2023 | le pagelle della finale | Sarafine vincitrice e Ambra mozzafiato

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si è conclusa un’altra edizione e anche Xchiude i battenti, almeno per quest’anno. Giovedì 7 dicembre, mentre il Teatro alla Scala ospitava il Don Carlo di Giuseppe Verdi, qualche chilometro più in là il Forum di Assago ospitava i finalisti del più seguito dei talent canori. Condotta come sempre da Francesca Michielin, con Fedez, Dargen D’amico eAngiolini al tavolo dei giudici, laha visto come super ospite il grande Gianni Morandi – e non ci dispiacerebbe ritrovarlo come giudice il prossimo anno. Durante la puntatasi sono susseguite tre diverse manches. Nella prima i concorrenti rimasti a contendersi la vittoria si sono esibiti in un medley dei loro brani preferiti. Il secondo tempo li ha visti duettare con grandi nomimusica: gli Stunt Pilots ...