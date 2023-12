X Factor 2023 | la vincitrice è Sarafine!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Con la vittoria di Sarafine è giunta al termine la diciassettesima edizione di X, il talent show in onda su Sky dal 2011. La cantante della squadra di Fedez ha battuto in finale gli Stunt Pilots, terzo posto per Il Solido Dandy in quella che è stata una delle edizioni più complicate e difficili di sempre. X17 verrà infatti ricordato non solo per le performance musicali dei suoi aspiranti artisti, ma anche per l’allontanamento di Morgan, uno dei quattro giudici del talent insieme al rapper, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico a due passi dalla semifinale. Dopo il suo abbandono, arrivato tramite comunicato stampa della produzione, il leader dei Bluvertigo aveva iniziato a sparare a zero contro X, asserendo che all’interno del programma sia tutto pilotato. Accuse che sono state rimandate al mittente da Fedez nel corso ...