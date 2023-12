X Factor 2023 | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ieri sera è andata in onda una nuovadi Xe ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Xdel 7 Dicembre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Xdel 7 Dicembrein TV e streaming Ladelladi Xsarà trasmessa in TV e in streaming. La nuova edizione di quest’anno del talent in onda su Sky Uno è condotta da Francesca Michielin: cantautrice, polistrumentista e conduttrice televisiva italiana. Novità anche tra i quattro giudici rispetto la passata edizione: Fedez, Ambra Angiolini, ...

Altre News in Rete:

X Factor, in quattro per la sfida finale

, ci siamo: è tempo di finale . Giovedì 7 dicembre, in diretta su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 l'appuntamento conclusivo di questa diciassettesima (turbolenta) edizione. ...

X Factor 2023, ecco chi sono i finalisti dell'edizione condizionata dal caso Morgan La Gazzetta dello Sport

X Factor 2023: X Factor 2023, il Best Of di Maria Tomba alla Finale X Factor

Morgan, la polemica continua: «La vera musica è alla Scala, non a X Factor». Poi il commento degli Astromare (ex gruppo del coach)

Durante la finalissima di X Factor una polemica a distanza. Morgan che è andato alla prima della Scalaa Milano ha lanciato un'altra frecciatina al talent show ...

X Factor, pagelle live finale: Il Solito Dandy che grinta (7,5), Maria Tomba non sbaglia (8), Stunt Pilots show (9), Sarafine vera artista (8)

Da «How Will I Know» di Whitney Houston a «Ain't No Sunshine» di Bill Whiters, passando per «Englishman In New York» di Sting, gli Stunt Pilots hanno cantato come se fossero in un grande stadio, e non ...