WWE | Tyler Breeze è diventato padre | l’annuncio su UpUpDownDown

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Durante l’ultimo video Youtube di Xavier Woods, sul popolarissimo canaleha confermato di essere, tramite un divertente siparietto in cui sorseggiava un caffè da una tazza con su scritto “New Daddy”. L’ex WWE ha dunque comunicato la notizia, condella nascita del suo primogenito, arrivato “circa un mese fa“. Ecco la trascrizione delle parole dell’ex NXT, ovviamente felicissimo per l’avvenimento: “E’ bellissimo. Soprattutto per mia moglie. Quando è il mio turno, mi sveglio. Lui si sveglia alle 4.15 del mattino ed è affamato. Gli do da mangiare, si mette giù ma non dorme. Lo guardo dal monitor, non piange ma si muove, è sveglio. Io gli dico di addormentarsi ma un’ora dopo si sveglia e comincia a piangere ogni due ...

Altre News in Rete:

Captain America: Brave New World, emergono nuovi dettagli sul perché Marvel ha ritardato l'uscita del film

... Brave New World troveremo Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Live la superstar dellaSeth Rollins. Julius Onah dirige il film scritto ...

Aggiornamenti su Tyler Breeze e la WWE Tuttowrestling

WWE: Tyler Breeze è ancora sotto contratto e non può apparire in AEW Zona Wrestling

Dirty Dango Explains How Tyler Breeze Was Proactive During Their WWE Run

In a new interview, Dirty Dango shared his thoughts on teaming with Tyler Breeze in WWE and how his partner was the catalyst in the duo getting over.

Why Tyler Breeze Thought WWE NXT Match With Jushin Thunder Liger Was A 'Joke'

Former "WWE NXT" star Tyler Breeze recalls thinking Takeover match with Japanese legend Jushin "Thunder" Liger was a joke at first.