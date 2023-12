WWE | Nelle intenzioni ci sarebbe una super card da proporre in vista della Royal Rumble

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Manca poco più di un mese alla, il PLE che non solo è uno dei famosi Big 4 ma dà inizio al periodo più importante dell’anno in casa WWE ovvero la Road To WrestleMania. Come detto, manca ancora un bel po’ al 27 gennaio ma ci si vuole arrivare al meglio ed è d’obbligo cominciare a costruire l’evento con largo anticipo. UnaE sembra proprio che per l’occasione la WWE voglia fare le cose in grande e almenociin programma una gran bella. Infatti oltre ai dueMatch, pezzo forte dell’evento sappiamo che con molto probabilità avremo anche il match fra Randy Orton e Roman Reigns valido per l’Undisputed WWE Universal Championship. Non solo sembra ...