Altre News in Rete:

WWE: Aggiornamenti sull’ondata di licenziamenti recente, messi alla porta diversi “doppioni” Zona Wrestling

AJ Styles che fine ha fatto Aggiornamenti sul suo possibile ritorno in WWE World Wrestling

WWE: Sold out la puntata di Smackdown dedicata al Tribute to the Troops Continua l’effetto CM Punk

La puntata speciale di Smackdown Tribute to the Troops, in programma stanotte all'Amica Mutual Pavilion di Providence, Rhode Island, è praticamente sold out. Grazie all'ultimo aggiornamento di Wrestle ...

Mya Lesnar, la figlia di Brock Lesnar segna un record nel lancio del peso - VIDEO

