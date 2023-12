Volley | Perugia asfalta gli indiani dell’Ahmedabad Defenders e si qualifica per le semifinali

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pratica sbrigata senza nessun patema perchei padroni di casaper 3-0 (25-18 25-19 25-11), garantendosi il primo posto nel girone e il pass per la semifinale. La banda di Angelo Lorenzetti continua la sua difesa del titolo a Bangaluru (India) e domani si giocherà l’accesso alla finalissima contro i turchi dell’Halkbank Ankara. Serviva un set alla Sir Susa Vimper ottenere l’aritmetica certezza del primo posto nel girone, e questo arriva subito. I Block Devils si presentano in campo con una variazione nel sestetto titolare rispetto alla partita di ieri; Lorenzetti cambia l’opposto lasciando in panchina un poco convincente Wassim Ben Tara lanciando dal primo pallone il cubano Jesus Herrera. La scelta del tecnico degli umbri paga subito, con un muro ...

