Volley | Mondiale per club 2023 | buona anche la seconda per Perugia | Defenders ko in tre set

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023)asfalta3-0, 25-18 25-19 25-11, nellagiornata delper. Al Koramangala Indoor Stadium Park di Bangalore, in India, i Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato nettamente i brasiliani dell’Itambé Minas, passeggiano sulla compagine indiana dominando tutti e tre i parziali. Due vittorie su due giornate, sei set vinti e zero persi per, che chiude il girone al primo posto. In semifinale quindi le sfide saranno-Halkbank, compagine turca, e Minas-Suntory Sunbirds,che milita nella massima serie giapponese. L’obiettivo dei ragazzi di Lorenzetti è bissare il trionfo dello scorso anno. Il torneo femminile andrà invece in scena dal 13 al 17 dicembre ad Hangzhou, ...