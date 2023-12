Volley | il venerdì di Superlega si chiude con la vittoria di Piacenza a Taranto Si rivede Romanò

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tutto facile perche espugna il campo dicon il punteggio di 3-1 (19-25 25-20 25-18 25-16) nel secondo anticipo della nona giornata della2023-2024 dimaschile. La squadra di Andrea Anastasi dà continuità allaritrovata contro Verona e fortifica il terzo posto in classifica salendo a 20 punti. Per i padroni di casa invece continua la maledizione della prima, ancora rimandata almeno al prossimo turno. Primo set che è stato dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, che grazie all’avvio sprint si sono portati subito avanti (25-19) trascinati da un ispirato Filippo Lanza. La risposta dinon si fa attendere, gli emiliani allungano subito in avvio di secondo parziale e difendono fino in fondo il vantaggio ...