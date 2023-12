Vodafone Operatore e Fastweb sarebbero in trattativa avanzata

Leggi su tenacemente

(Di venerdì 8 dicembre 2023)sarebbe molto in avanti nellaper l’acquisizione diItalia: secondo quanto riportato dall’autorevole LaRepubblica, viaggiano voci nel settore delle telecomunicazioni italiane riguardo a un possibile consolidamento di grande rilevanza. Secondo quanto riportato da Bloomberg,, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, sarebbe molto in avanti nella L'articolo proviene da Tenacemente.