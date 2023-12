' Viva l' Italia antifascista' | molto rumore per nulla

Altre News in Rete:

'No al fascismo' alla Scala: la reazione di La Russa

Identificato l'autore dell'urlo Anche al termine dell'inno, dal loggione si è sentito distintamente un altro grido : "l'antifascista". Ma stavolta il presidente del Senato ha detto di ...

Un giornalista lo spettatore che ha urlato 'Viva Italia antifascista' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Grida “Viva l’Italia antifascista” alla Scala: e il loggionista viene identificato dalla… Il Fatto Quotidiano

Da Caivano a Vigonovo, come sarà il Natale nei luoghi simbolo della cronaca 2023

a sud e a nord d'Italia, potranno godere di questa nostra fatica è un regalo bellissimo. Voglio dire grazie a tutti coloro che si non fatti carico di questo impegno". Sindaco Pozzuoli, 'città viva, ...

Meteo la calma che precedente la prossima Tempesta di Neve in Italia

Viviamo una situazione atmosferica caratterizzata dal cambiamento ... In linee generali l’inverno 2023-2024 potrebbe avere temperature sopra la media in Italia, ma questa non è una novità neanche in ...