‘Viva l’Italia antifascista’ | il loggionista della Scala | “Pentito? Neanche un po' ”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – 'Viva l'Italia antifascista'. Marco Vizzardelli, ilidentificato dalla Digos dopo aver gridato la frase alla, non ha dubbi il giorno dopo: "un po', la ridirei. Non posso non andare in imbarazzo davanti a un La Russa, a un presidente del Senato che si tiene in casa determinate cose e dice determinate cose. Non c'era niente di preparato, è una frase che mi è uscita con il pilota automatico dopo l'inno di Mameli, tra l'altro in maniera calma, non era gridata'', spiega all'Adnkronos- ''Sono sorpreso da tutto a partire dall'arrivoDigos. Per aver detto una frase costituzionale è arrivata la Digos. Mi hanno detto che l'identificazione era una cosa di prassi ma io sono rimasto un po' interdetto", dice ricostruendo i fatti. "A quel punto mi hanno detto ...