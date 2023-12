Violenza in Ligue 1 | Parigi dice stop alle trasferte a rischio

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le ultime settimane sono state caratterizzate da vari episodi diprima, durante e dopo le partite di1. L’esempio principe è l’aggressione al pullman del Lione, prima della sfida con il Marsiglia, che ha visto fra i feriti anche l’allora tecnico Fabio Grosso, che ha riportato una grave ferita sopra l’occhio con il conseguente rinvio della gara contro la formazionenata da Gennaro Gattuso. Lo scorso fine settimana, invece, è stato accoltellato un tifoso del Nantes poco prima della sfida di campionato contro il Nizza. Per evitare altri episodi del genere, il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha vietato leper cinque partite della 15ª giornata di1 e per tre partite degli ottavi di Coppa di Francia, in programma da oggi a domenica....