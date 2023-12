Vini contraffatti | l' intelligenza artificiale può smascherare le truffe

Leggi su agi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - Come identificare la firma chimica del vino e il suo possibile impiego per identificarne l'origine erano finora rimasti un mistero. Ora, applicando strumenti diai dati esistenti, un gruppo di scienziati dell'Università di Ginevra, in collaborazione con l'Istituto di Scienze della Vite e del Vino dell'Università di Bordeaux, è riuscito a identificare, con una precisione del 100%, il marchio chimico deirossi di sette grandi aziende produttrici della regione di Bordeaux. Questi risultati, pubblicati sulla rivista 'Communications Chemistry', aprono la strada a nuovi potenziali strumenti per combattere la contraffazione e a strumenti predittivi per guidare il processo decisionale nel settorecolo. Ogni vino è il risultato di miscele fini e complesse di migliaia di molecole. Le ...