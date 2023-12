VIDEO Sofia Goggia | riviviamo la vittoria nel superG di St Moritz

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La Coppa del Mondo di sci alpino vede a St., in Svizzera, il successo nelfemminile dinumero 23 in carriera per l’azzurra, che aggancia così Federica Brignone in vetta alla classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. L’italiana conquista il successo con il crono di 1’16?63, con un margine di 0?95 sull’austriaca Cornelia Huetter, seconda, e di 1?02 sulla svizzera Lara Gut-Behrami, la quale si accomoda sul gradino più basso del podio. In casa Italia centrano la top ten Federica Brignone, quinta a 1?21, e Marta Bassino, settima a 1?77, mentre vanno a punti Laura Pirovano, 16ma a 2?79 e Roberta Melesi, 29ma a 3?93. Fuori dalle 30 Nadia Delago, 34ma a 4?55, Teresa Runggaldier, 37ma a 4?76, e Nicol Delago, 43ma a 6?07. Caduta per Elena Curtoni. Sci alpino, ...