VIDEO – Inter-Udinese | da Adriano a…Mkhitaryan | i migliori gol

Altre News in Rete:

Roma all'attacco: è il secondo migliore in Serie A

E' un calcio che produce gol quello della Roma di quest'anno, soltanto l'ne ha segnati di più in Serie A. L'altro dato interessante è il primato dei giocatori andati a ... PLAYLIST

Inter-Juve, il calendario del prossimo mese a confronto La Gazzetta dello Sport

VIDEO FCIN1908 / “Scudetto Inter al 100%”. Marotta non si trattiene: reazione da ridere fcinter1908

DIRETTA VIDEO - Juventus Napoli, il pre-partita LIVE dall'Allianz con i tifosi: ultime di formazioni, sorpresa Mazzarri in difesa

Il Napoli vuole provare a rimettersi in marcia dopo una brutta battuta d'arresto in casa contro l'Inter capolista ... 15esima giornata del calendario di Serie A in diretta video. Juventus Napoli in ...

Dal Mondiale alla finale di Champions, Lautaro e l'infortunio alla caviglia: "Ho pianto e mi sono chiuso in me stesso"

Lautaro Martinez ricorderà per sempre il Mondiale vinto in Qatar con l'Argentina, anche se le aspettative del Toro non sono state rispettate. A causa di un problema alla caviglia, ...