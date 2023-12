VIDEO – Frattesi svela i regali di Natale | «Ad Asllani una sveglia! A Barella e Thuram…»

(Di venerdì 8 dicembre 2023)in undirealizzato da Inter Media House hato in maniera ironica iper i compagni di squadra, in particolare Kristjan, Nicolòe Marcus Thuram.DI– Davidediper alcuni compagni di squadra: «Adregalo unaA Bastoni un bel taglio dal parrucchiere. Auna bella bottiglia di vino, mentre a Thuram dei vestiti… carini!». Di seguito ilpubblicato su Twitter. Secret Santa Spoiler #ChristmasInTheMaking #InterXMas — Inter (@Inter) December 8, 2023 Inter-News - Ultime notizie e ...

