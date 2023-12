Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023)DELL’ 8 DICEMBREORE 16.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA NOSTRAPER I CANTIERI: SP87/B VELLETRI NETTUNO: LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE IN FIBRA OTTICA A BANDA ULTRA LARGA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI APRILIA DISPOSTA LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, NELLE DUE DIREZIONI E ALTERNATIVAMENTE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI CANTIERE, IN ORARIO DIURNO E NOTTURNO RIDUZIONE DI CARREGGIATA E IL SENSO UNICO ALTERNATO IN TRATTI SALTUARI ED IN FUNZIONE DELL’ESIGENZA DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DI SCAVO REGOLATO DA MOVIERI SULLA S.P. 4/A “SETTEVENE PALO I”, NEL COMUNE DI TREVIGNANO ...