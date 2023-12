Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023)DELL’ 8 DICEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA IN QUESTA PRIMA MATTINA DEL GIORNO DELL’IMMACOLATA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATA NEBBIA TRA IL BIVIO PERNORD E GUIDONIA MONTECELIO; DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO STANNO PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: IL PRIMO PROVOCA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, L’ALTRO PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE SONO TERMINATI I LAVORI NOTTURNI, DA OGGI DUNQUE I TRENI CIRCOLERANNO REGOLARMENTE FINO AL TERMINE DEL ...