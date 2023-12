Via della Seta | il filo si è aggrovigliato senza spezzarsi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Grande differenza tra l’inizio e la finecommedia che ha visto sul palco, tra gli altri, la Cina prima attrice e l’Italia comprimaria. La Via, questo il titolo dell’opera, è stato un lavoro teatrale in un solo atto. La tournée in Europa iniziò partendo da Pechino nel marzo 2019 e la prima tappa fu Roma. Suscitò così l’attenzione del mondo intero anche per gli intenti dichiarati dal Presidente XI, sapientemente veicolati con largo uso di ogni tipo di mezzo di informazione. In particolare in Italia, dove il numero 1 di Pechino aveva fatto pervenire per tempo una lettera con la sua firma al CorriereSera. Era accompagnata dalla richiesta che fosse pubblicata e quella stessa fu esaudita. Tale operazione preparò il terreno alla missione gialla in Europa. Essa ebbe nizio con l’arrivo a Roma di due ...