Venezia | Ultima Generazione imbratta San Marco

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Eco-deliri in Laguna. «tra meno di vent'anni non ci sarà più, sarà sott'acqua». Alcuni cervelli lo sono da un pezzo. «A breve questa città sarà coperta di fango. Moriremo». Intanto, sei eco-vandali di(de), la melma l'hanno rovesciata sulle colonne esterne della Basilica di San. «è condannata», sbraita uno dei perdigiorno. Sarà, ma noi, con, non siamo messi meglio. Gli pseudo-ambientalisti - tra i 20 e i 34 anni - entrano in azione a metà mattinata. Fango sulle colonne e liquido misto a cioccolato spruzzato con un estintore sulla facciata laterale destra. I turisti sono sgomenti. Ini, i pochi rimasti a vivere in centro, sono imbestialiti. Un signore sulla sessantina rimbrotta uno degli ...